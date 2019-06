Coppa America, Paraguay-Qatar 2-2: pareggio spettacolare all’esordio per le due squadre [FOTO]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è appena conclusa un’importante partita della Coppa America, valida per la prima giornata del gruppo B. Spettacolare pareggio tra Paraguay e Qatar, alla fine è 2-2. Pronti via e l’arbitro fischia un rigore al Paraguay. Dal dischetto il veterano Oscar Cardozo non sbaglia. Al 16′ il Qatar ha una grandissima occasione, ma Al Haydos sbaglia clamorosamente da pochi passi a porta vuota. Nel finale di primo tempo il Qatar gioca meglio e sfiora il pareggio ancora una volta. Al 51′ il Paraguay raddoppia con Derlis Gonzales entrato all’intervallo, ma il Var annulla per fuorigioco. Poco male per l’Albirroja che va sul 2-0 quattro minuti dopo sempre con Derlis Gonzales che trova un gran collo esterno dai 30 metri che si infila imparabilmente alle spalle del portiere qatariota. Al 66′ gli asiatici rientrano in partita con la rete di Ali Moez, una delle stelle più attese, che beffa Fernandez grazie ad una deviazione. Dieci minuti dopo arriva il gol del 2-2 con Koukhi che impatta da pochi metri il cross di Afif. Nel finale un paio di tentativi per parte ma il punteggio non cambia.

RISULTATI GIRONE B

1^ GIORNATA

Argentina – Colombia 0-2

Paraguay – Qatar 2-2

2^ GIORNATA

Colombia – Qatar 19/06, San Paolo (ore 23.30)

Argentina – Paraguay 20/06, Belo Horizonte (ore 2.30)

3^ GIORNATA

Qatar – Argentina 23/06, Porto Alegre (ore 21)

Colombia – Paraguay 23/06, Salvador (ore 21)

CLASSIFICA: Colombia 3 punti; Paraguay, Qatar 1; Argentina 0.