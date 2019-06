Coppa America, Venezuela e Perù si dividono la posta: finisce 0-0 [FOTO]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è giocata un’altra partita valida per la Coppa America, a reti inviolate il match tra Venezuela e Perù valida per la prima giornata del Girone A, i venezuelani hanno giocato dalla mezzora del secondo tempo in dieci, per l’espulsione per doppia ammonizione di Luis Mago, poche occasioni da gol e 0-0 giusto per quanto visto in campo. Le due squadre si giocheranno la qualificazione nelle prossime partite.

GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

1^ GIORNATA

Brasile – Bolivia 3-0

Venezuela – Peru’ 0-0

CLASSIFICA:

Brasile 3 punti;

Venezuela 1, Peru’ 1;

Bolivia 0

2^ GIORNATA

Bolivia – Peru’ 18/06, Rio de Janeiro (ore 23.30)

Brasile – Venezuela 19/06, Salvador (ore 2.30)

3^ GIORNATA