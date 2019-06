Coppa d’Africa, altro 0-0: Camerun e Ghana non sfondano

Altro giro, altra corsa, altro 0-0. Si è concluso il secondo match di oggi valido per la Coppa d’Africa, dopo il pareggio tra Mauritania ed Angola un altro match è terminato a reti inviolate. Stiamo parlando del match tra Camerun e Costa d’Avorio, partita che ha regalato qualche spunto interessante per il proseguo della competizione, a mancare però è stato il gol. Con questo risultato si è aperta la giornata valida per il Gruppo F in attesa della partita tra Benin e Guinea. il risultato di 0-0 accontenta di più il Camerun che sale a quattro punti, altro pareggio invece per il Ghana, i punti in classifica sono adesso due.