Il grande calcio arriva nella terra dei faraoni: la Coppa d’Africa 2019 in esclusiva su DAZN

Le stelle e le giovani promesse del calcio africano sono pronte a scendere in campo, in esclusiva su DAZN, per la Coppa d’Africa 2019. La piattaforma di streaming trasmetterà infatti tutte le 52 partite della massima competizione africana in diretta, offrendo inoltre la possibilità di vederle successivamente in ogni momento grazie alla comoda funzione on demand. La 32esima edizione della manifestazione, la prima a disputarsi in estate nonché la prima che vedrà in campo 24 nazionali, scatterà venerdì 21 giugno alle 22:00 con l’incontro inaugurale tra l’Egitto padrone di casa e lo Zimbabwe.

La fase a gironi si concluderà martedì 2 luglio, mentre quella a eliminazione diretta inizierà venerdì 5 luglio con gli ottavi di finale. L’appuntamento con la finalissima, invece, è per venerdì 19 luglio alle 21:00 dallo Stadio Internazionale del Cairo, per scoprire la nazionale che succederà nell’albo d’oro al Camerun. Il team di voci di DAZN che si alternerà al commento delle partite della Coppa d’Africa include, tra gli altri, Marco Calabresi, Federico Casotti, Gabriele Giustiniani, Riccardo Mancini, Gianluca Prudenti, Marco Russo, Edoardo Testoni, Tommaso Turci, Federico Zanon, con Alessandro Budel e Simone Tiribocchi come spalle tecniche. Da non perdere inoltre i contributi di Karim Bernabei dall’Egitto.

La Coppa d’Africa rappresenta solo uno degli eventi facenti parte della ricca offerta estiva di DAZN, che include anche l’esclusiva della Copa America, una selezione di amichevoli di calcio internazionale, oltre alle emozioni degli sport americani e di quelli da combattimento, senza dimenticare i motori con WRC, NASCAR e IndyCar.