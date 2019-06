Coppa d’Africa, calciatore mostra il fondoschiena in video: escluso dalla competizione!

Clamoroso episodio che riguarda la Coppa d’Africa, il calciatore algerino Haris Belkebla non è stato convocato per la competizione per aver mostrato il fondoschiena sulla piattaforma streaming Twitch, l’episodio è avvenuto mentre il compagno di squadra Alexandre Oukidja, stava giocando online a Fortnite. Ad un certo punto Belkebla è apparso dietro al portiere e si è tirato giù i pantaloni, il video in poco tempo è diventato virale sui social. Il Ct Djamal Belmadi ha condannato il gesto e ha deciso di non convocare il calciatore per la Coppa d’Africa, al suo posto dentro Mohammed Benkhemassa.