Coppa d’Africa, Mauritania ed Angola non vanno oltre lo 0-0

Si è appena concluso il primo match di oggi valido per la Coppa d’Africa, si sono affrontate Mauritania ed Angola che hanno dato vita ad una partita che non ha regalato molte emozioni. Si sono affrontate due squadre dal basso tasso tecnico, inevitabile lo 0-0. Dopo il pareggio tra Tunisia e Mali si è conclusa la seconda giornata valida per il Girone E, la situazione è ancora apertissima. Il girone è guidato a sorpresa dal Mali con 4 punti poi Tunisia ed Angola con due punti, infine Mauritania con 1 punto. In vista dei prossimi impegni importanti indicazioni, Mauritania ed Angola hanno dimostrato di essere poca cosa mentre Mali e Tunisia sicuramente di un tasso tecnico superiore.