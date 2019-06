Coppa d’Africa, Tunisia e Mali si dividono la posta: finisce 1-1

Continua il programma della Coppa d’Africa, nel match di oggi in campo Tunisia e Mali che hanno dato vita ad una partita equilibrata e che si è conclusa sul punteggio di 1-1. Un risultato giusto per quanto visto in campo, partita ordinata del Mali mentre la Tunisia è risultata poco concreta in fase realizzativa. Dopo un primo tempo che non regala grosse emozioni la partita si sblocca nella ripresa, è Samassekou al 60′ a sbloccare l’incontro. La reazione della Tunisia arriva 10 minuti più tardi, è Khazri a siglare la rete del definitivo 1-1. Ottimo risultato per il Mali che sale a punti in classifica, la Tunisia deve invece rinviare la gioia con la prima vittoria, si tratta infatti del secondo pareggio consecutivo.