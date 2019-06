Coppa d’Africa, Costa d’Avorio-Sudafrica 1-0: gli Elefanti vincono di misura [FOTO]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

COPPA D’AFRICA – Si è appena conclusa Costa d’Avorio-Sudafrica, gara valevole per il gruppo D della Coppa d’Africa. Vittoria di misura per gli Elefanti. Match molto equilibrato in avvio. La prima occasione arriva al 16′ con Pépé che calcia a lato. Al 32′ è ancora l’ivoriano, stella del Lilla, a rendersi pericoloso: traversa piena da calcio di punizione. Match che si conferma alla pari sotto il piano del gioco anche nella ripresa, ma al 64′ il contropiede orchestrato da Gradel e Kodjia porta in vantaggio gli arancioni con l’attaccante dell’Aston Villa bravo a trafiggere Williams. I Bafana Bafana tentano la reazione ma non riescono ad agguantare il pari. In alto la FOTOGALLERY del match.

GIRONE D

RISULTATI

1^ GIORNATA

Marocco – Namibia 1-0

Costa d’Avorio – Sudafrica 1-0

2^ GIORNATA

Marocco – Costa d’Avorio 28/06, Il Cairo, ore 19

Sudafrica – Namibia 28/06, Il Cairo, ore 22

3^ GIORNATA

Sudafrica – Marocco 01/07, Il Cairo, ore 18

Namibia – Costa d’Avorio 01/07, Il Cairo, ore 18

Classifica: Costa d’Avorio, Marocco 3 punti; Namibia, Sudafrica 0.