Coppa d’Africa, Ghana-Benin 2-2: grande prestazione degli Scoiattoli che fermano le Stelle Nere [FOTO]

COPPA D’AFRICA – Si è appena conclusa Ghana-Benin, partiva valida per il gruppo F della Coppa d’Africa. Pareggio 2-2 col Benin che recrimina per aver giocato meglio gran parte del match.

Dopo 2′ è subito in vantaggio il Benin con Poté, bravo a liberarsi di un difensore e battere il portiere ghanese in uscita. Al 9′ il Ghana trova il pari con André Ayew con un sinistro dalla distanza deviato. Al 19′ torna a farsi vedere il Benin con Poté ma il tiro dell’attaccante è centrale. Al 42′ e l’altro Ayew, Jordan fratello di André, ad infilare il 2-1 sotto la traversa.

Al 52′ doppia clamorosa occasione per Poté ma il bomber non riesce a punire la difesa ghanese. Al 55′ le Stelle Nere del Ghana restano in 10 per l’espulsione di Boye e la partita cambia di nuovo con il Benin che inizia a dominare. Al 63′ Soukou va vicino al pareggio su calcio di punizione. E’ il preludio al gol che arriva un minuto dopo, manco a dirlo, con Poté: colpo di tacco su un pallone vacante e 2-2. Al 70′ si fa vedere di nuovo il Ghana con la punizione del centrocampista dell’Atletico Madrid Thomas Partey. All’87’ uno straripante Poté tenta anche il capolavoro in rovesciata e non ci va lontano. Nel recupero gli Scoiattoli vanno vicinissimi al colpo grosso con Mounié che spedisce a lato da due passi. In alto la FOTOGALLERY del match.