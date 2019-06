Coppa d’Africa, Guinea-Madagascar 2-2: spettacolare pareggio nel gruppo B [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

COPPA D’AFRICA – Si è appena conclusa Guinea-Madagascar, partiva valida per il gruppo B della Coppa d’Africa. Spettacolare pareggio per 2-2, con tutti i gol arrivati nella ripresa.

Parte forte la Guinea che prova a fare la partita. Al 16′ è Kamano a creare il primo pericolo per la porta del Madagascar, ma la palla esce di poco. Al 27′ la Guinea colpisce un palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Janvier. Al 35′ i guineani passano con Kaba che, su assist del napoletano Diawara, scarta il portiere e deposita in rete. In avvio di ripresa Andrianantenaina sfrutta la pessima uscita di Aly Keita e insacca di testa il gol del pareggio. Cinque minuti dopo è Andriamahitsinoro a ribaltare il punteggio. Ma al 66′ la Guinea trova il 2-2 con il rigore di Kamano. A nulla servono gli sforzi della Guinea per tentare di portare a casa la vittoria. In alto la FOTOGALLERY del match.