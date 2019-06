Coppa d’Africa, Nigeria-Burundi 1-0: Ighalo regala il successo alle Super Aquile [FOTO]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

COPPA D’AFRICA – Si è appena conclusa Nigeria-Burundi, partiva valida per il gruppo B della Coppa d’Africa. Vittoria sofferta per le Super Aquile, grazie ad un gol di Ighalo. Inizio di match abbastanza nervoso. Al 7′ arriva la prima occasione con Chukwueze che calcia dopo una serie di dribbling, ma viene murato. Le Super Aquile della Nigeria insistono e giocano meglio: al 27′ Onuachu prova la conclusione dai 30 metri, ma il tiro è debole e centrale. Due minuti dopo è Iwobi ad infiammare il tifo nigeriano con una splendida giocata ma Onuachu non sfrutta il suo assist calciando alto. Al 36′ è Obi Mikel a graziare il Burundi con un colpo di testa centrale.

Nella ripresa ancora tanto nervosismo in campo. Al 60′ ci prova Iwobi ma Nahimana blocca senza troppi problemi. Due minuti dopo è Musa a sprecare tutto calciando debolmente al termine di un’ottima ripartenza. Al 71′ torna a farsi vedere Chukwueze, ma la mira è sempre imprecisa e la Nigeria non riesce a sfondare. Al 77′ arriva la svolta: entra Ighalo, ex Udinese e capocannoniere delle qualificazioni, e il bomber nigeriano ci mette solo un minuto per risultare decisivo con un gran sinistro a giro su splendido assist di Ola Aina. Nel finale il Burundi tenta una timida reazione ma senza riuscire ad agguantare il pareggio. In alto la FOTOGALLERY del match.