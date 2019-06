Coppa d’Africa, Tunisia-Angola 1-1: ottimo esordio per le Antilopi Nere [FOTO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

COPPA D’AFRICA – Si è appena conclusa Tunisia-Angola, partiva valida per il gruppo E della Coppa d’Africa. Pareggio per 1-1 tra le Aquile di Cartagine e le Antilopi Nere.

Il match parte su buoni ritmi, con le due squadre che non rinunciano ad attaccare. Il primo tiro è dell’Angola con Edenilson, la Tunisia risponde con Khazri, ma entrambi i tentativi non fanno a buon fine. Col passare dei minuti l’Angola diventa padrona del campo, ma un’ingenuità della difesa causa un fallo su Sliti e un calcio di rigore per la Tunisia. Dal dischetto va Msakni che non sbaglia. Nel finale di primo tempo la Tunisia ha l’occasione per il raddoppio ma il tiro di Sliti viene respinto.

Nel secondo tempo partono meglio le Antilopi Nere che, dopo un paio di tentativi mal riusciti, trovano il gol del meritato pareggio con Djalma Campos, bravo a finalizzare un bel contropiede. L’Angola prende coraggio e insiste, andando al doppio della Tunisia. Le Aquile di Cartagine tornano a farsi vedere con Khazri al minuto 83′: la conclusione del fantasista tunisino esce di un nulla. Nel recupero, l’occasione più grande è per la Tunisia con Msakni, ma il tiro del centrocampista viene parato. Questa sera alle 22 l’altra gara del girone tra Mali e Mauritania. In alto la FOTOGALLERY del match.