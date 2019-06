Cori nazisti dei tifosi dell’Hellas Verona durante la festa promozione: il club prende le distanze

L’Hellas Verona ha conquistato la promozione nel campionato di Serie A ma a fare discutere sono stati i cori razzisti intonati durante la festa promozione, la società ha deciso di prendere le distanze attraverso un comunicato ufficiale. “L’Hellas Verona, in merito ad alcuni articoli apparsi nelle ultime ore sui media relativi ai cori di poche decine di persone, intende precisare che la societa’ prende le distanze e si dissocia da tali comportamenti, i quali non si sono pero’ verificati all’interno dello Stadio Bentegodi, bensi’ nel centro cittadino a margine dei festeggiamenti per la promozione in Serie A” precisa la societa’ scaligera. “Il Club vuole anzitutto evitare che il comportamento assolutamente ineccepibile di oltre 25.000 tifosi (compresi quelli ospiti) prima, durante e dopo la gara col Cittadella possa essere confuso e sminuito a causa di pochi. Domenica scorsa e’ stata una bellissima giornata di sport per la citta’ di Verona che ha consentito di mostrare come lo sport sia occasione di unione per la gente e promuova valori importanti cui la nostra societa’ tiene particolarmente”.

“Ci piacerebbe – sottolinea il Verona – venisse quindi evidenziato da parte dei media anche come durante la presente stagione il pubblico veronese sugli spalti abbia mantenuto un comportamento corretto evitando che si evidenzino soltanto episodi poco edificanti seppur giustamente da condannare, senza dare altrettanti meriti ad una tifoseria calorosa ed unica per passione ed attaccamento ai propri colori”.