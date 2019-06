Corsa scudetto, l’Inter si avvicina alla Juventus: le previsioni dei bookie

L’inizio del campionato italiano è ancora lontano ma già si infiamma la corsa scudetto dopo le novità sul fronte panchina che hanno riguardato principalmente Juventus e Inter. L’arrivo di Sarri in bianconero cambia leggermente le carte in tavola e soprattutto con il ritorno in scena di Antonio Conte. Qualche novità rispetto alle scorse settimane, la Juventus registra un rialzo nelle quote sul campionato 2019/2020: dall’1,45 di apertura, circa 20 giorni fa, l’offerta sul nono titolo di fila, riferisce Agipronews, è salita a 1,6 sul tabellone Snai, balzo in avanti dell’Inter partita a 7,5 e ora passata a 4,5, il Napoli a quota 7,5, Milan e Roma lontanissime a 25.