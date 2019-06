Cristiano Ronaldo, il gol su punizione solo in Nazionale: tifosi della Juve scatenati, commenti esilaranti

Il primo anno in Italia è stato importante per Cristiano Ronaldo, che ha segnato quasi 30 reti tra campionato e coppe portando a casa uno scudetto. A mancare però è stato il gol su punizione, realizzato invece ieri sera nella semifinale di Nations League tra il suo Portogallo e la Svizzera. Tripletta per lui, che ha messo dentro su calcio piazzato la rete del momentaneo 1-0 replicando a quella segnata alla Spagna nella gara d’esordio degli ultimi Mondiali di Russia.

Bene dunque su punizione, in Nazionale, meno bene alla Juve. E i tifosi, anche ironicamente, ci scherzano su. Ecco i commenti più esilaranti sui social. “Immaginiamo la gioia di Allegri nel vedere Ronaldo che mette in porta la prima punizione con il Portogallo dopo aver sparato a salve per tutto l’anno con la Juve” evidenzia un utente. “Cristiano Ronaldo che segna su punizione, si vede che non ha la maglia bianconera addosso“. “Ronaldo che su punizione non ha preso la barriera, da noi in stagione neanche uno“.

“Figurati se non segnava alla prima punizione utile… Madonna che sfortuna che abbiamo” si scrive su Twitter. “Se la nostra non è sfiga, è forse una maledizione” chiosa un utente bianconero.