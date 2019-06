Eterno Cristiano Ronaldo, tripletta da sogno dello juventino: il Portogallo vola in finale di Nations League, Svizzera beffata [FOTO]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è giocata la prima semifinale valida per la Nations League, sono scese in campo Portogallo e Svizzera che hanno dato vita ad una partita incredibile, Cristiano Ronaldo sempre più determinante, il calciatore della Juventus è stato protagonista di una tripletta che ha trascinato il Portogallo, niente da fare per la Svizzera che si ferma in semifinale. Il Portogallo vola in finale ed adesso affronterà la vincente tra Olanda e Inghilterra. Portogallo in vantaggio con il solito CR7, rete su punizione che non lascia scampo alla Svizzera. Nella ripresa entra meglio la Svizzera che trova il pareggio con Rodriguez su calcio di rigore, sembrano inevitabili i calcio di rigore, poi sale in cattedra ancora una volta Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus è straordinario ed in pochi minuti chiude definitivamente i conti, due gol uno più bello dell’altro. Finisce 3-1, il Portogallo vola in finale, Cr7 vola in finale.