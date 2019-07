Cristiano Ronaldo – Vacanza sì, ma continua l’allenamento: maestro d’eccezione [VIDEO]

Cristiano Ronaldo non perde l’abitudine di correre. Neppure in vacanza. Il portoghese si tiene in forma con gli scatti con un maestro d’eccezione: Francis Obikwelu, nigeriano, ma naturalizzato portoghese. Il primatista europeo nei 100 metri è grande amico dell’attaccante, che sul suo profilo Instagram pubblica un video in cui si allena con lui. In basso il VIDEO dell’allenamento di Cristiano Ronaldo.

