Cristiano Ronaldo, dopo una stagione lunghissima arrivano le vacanze: felicità con la famiglia e tuffi dallo yacht [FOTO]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Dopo una lunga stagione tra Juventus e Nazionale portoghese, culminata con le vittorie di Serie A e Nations League, Cristiano Ronaldo si rilassa insieme alla famiglia sulla riviera francese, su uno yacht molto discreto, l’Africa lungo 46 metri. Divertimento e tuffi per Cristiano Ronaldo e famiglia. Da poco la sua crociera attraverso il mediterraneo ha fatto tappa in Grecia dove l’asso portoghese ha lasciato una mancia importante al resort in cui ha soggiornato pagando 8 mila euro a notte. Saranno stati contenti i dipendenti della lussuosa struttura visti i 20 mila euro lasciati da Cristiano Ronaldo. In alto la FOTOGALLERY.