E’ destinato a diventare un tormentone. Uno dei giovani in prospettiva più interessanti del panorama mondiale, già veterano e già protagonista in campo europeo, De Ligt è conteso da diverse squadre. Di certo, è sicuro che lascerà l’Ajax, ma il grande interrogativo è legato a dove andrà a giocare. Da tempo si dà in pole il Barcellona, ma il ragazzo ha confessato di essere stato ‘invitato’ da Cristiano Ronaldo ad andare alla Juve dopo la finale di Nations League di domenica.

Ma il difensore ha personalità, in campo e non solo. Vuole decidere lui il suo futuro, liberamente e senza condizionamenti. Ed è quello che afferma al Mundo Deportivo: “Non so – le sue parole – dove andrò a giocare, voglio essere protagonista della squadra nella quale andrò, perché voglio giocare tanto. Vorrei essere io a decidere la mia prossima squadra“.