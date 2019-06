De Rossi, clamoroso retroscena: lo hanno cercato due squadre di Serie A!

Il retroscena è clamoroso, la risposta alquanto scontata. Daniele De Rossi da qualche settimana non fa più parte della Roma, per lui si parla di futuro al Boca o in MLS. Ma intanto, l’indiscrezione di Alfredo Pedullà fa molto rumore.

L’ex centrocampista giallorosso, da quanto si legge sul sito del noto giornalista, è stato infatti cercato negli ultimi giorni da due squadre di Serie A: il Milan e la Fiorentina. La risposta? Ovviamente un ‘no grazie’, per non mancare di rispetto alla squadra di cui è stato calciatore ma prima ancora tifoso.