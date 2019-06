“De Rossi alla Fiorentina? Io non so niente di De Rossi. E’ un bravissimo ragazzo, ma si inventano storie che io non so. Ci sono troppe fake-news nel calcio”. Sono le dichiarazioni del neo patron della Fiorentina Rocco Commisso parlando con i giornalisti a margine della sfilata del calcio storico fiorentino che chiude praticamente all’arrivo dell’ex centrocampista della Roma. “Nella Fiorentina si sta creando un bel gruppo, il tempo lo dira’. L’incontro di ieri con Prade’ e Montella e’ andato bene, altro non dico. Oggi sono emozionato ad essere qui con mia moglie, mio figlio ed i miei parenti – ha proseguito Commisso – Siamo tutti stati accolti con grande calore e col cuore. Speriamo che io possa dare qualcosa a Firenze in cambio. Mi sono incontrato con il sindaco, stamattina in chiesa abbiamo pregato, non abbiamo parlato di Fiorentina”.