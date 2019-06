Delirio Roma, è campione d’Italia Under 15: battuto il Milan in finale! [FOTO]

1 /72 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La Roma è campione d’Italia Under 15 di Serie A e B 2018/2019. Nella finale scudetto di Ravenna, la formazione giallorossa supera il Milan al termine di una gara equilibrata e combattuta, decisa nella ripresa grazie alle reti di Koffi e Cherubini.

La partita. A dispetto di quanto ci si possa attendere da una finale, in avvio le due squadre giocano, provano a proporre e non hanno paura di rischiare. Le occasioni ci sono da entrambe le parti, ma il Milan è più pimpante nella prima frazione, che si chiude a reti inviolate.

Ripresa sulla falsa riga dei primi 45 minuti di gioco, con il Milan che tiene in mano il gioco e la Roma impegnata a contenere e ripartire. La buona manovra rossonera non va pero’ di pari passo con le occasioni e al 51′ i giallorossi trovano il vantaggio. Lancio dalla tre quarti di Pagano per Koffi, che sfugge al proprio marcatore, controlla e con un bel sinistro dal centro dell’area batte Di Chiara. Trascorrono appena 4 minuti e la Roma raddoppia: ripartenza di Koffi sulla destra, apertura sul lato opposto per Cherubini che di piatto destro incrocia e realizza il 2-0. La Roma prova il tris in contropiede, il Milan si arrende: finisce così, può partire la festa dei capitolini. In alto la FOTOGALLERY della sfida