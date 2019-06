L’attaccante Di Carmine spiega l’impresa dell’Hellas Verona

“Sono venuto a Verona per raggiungere la Serie A da protagonista e sono felice perche’, dopo 8 mesi difficili per me dal punto di vista dell’ambientamento, ce l’ho fatta convincendo i tifosi e questa per me e’ la cosa piu’ bella”. Il Verona ha conquistato la promozione in Serie A e Samuel Di Carmine pensa al futuro. “Oltre a quello che ho raggiunto, la mia famiglia si trova benissimo qua – racconta a Telearena – Per me e’ la base per mettere radici ancora per qualche anno”. Tornando alla finale di ritorno vinta sul Cittadella, “e’ stato bellissimo, con tutti i tifosi che ci hanno aiutato e supportato in una partita come quella. Nei giorni pre gara eravamo sicuri di poterla vincere, non ci aspettavamo una spinta del genere e infatti il 3-0 e’ stato una liberazione. Per quanto mi riguarda sentivo importante essere decisivo, lo sono stato nell’ultimo periodo e una rete di quella fattura mi ha dato ancora piu’ gioia”. Su Aglietti: “Quando e’ arrivato mi ha detto che mi stavo scavando la fossa da solo, che non credevo nelle mie qualita’ e che dovevo dimostrare a Verona di che pasta ero fatto”.

“Facendo cosi’ e’ riuscito a liberarmi dei cattivi pensieri sull’annata compiuta fino a quel momento e sono riuscito a dimostrare cio’ che posso fare. Con noi il mister e’ stato bravo e il gruppo l’ha seguito, poi il presidente e il direttore faranno la scelta migliore per il Verona”. Adesso la Serie A: “Non importa contro chi sara’, sara’ comunque un’emozione. Il debutto l’ho gia’ fatto, anche se ero ancora un ragazzino ed erano altri tempi, cosi’ come il gol, ma in Coppa Uefa in un 6-1 all’Elfsborg, ora pero’ ci arrivo da protagonista, pronto e maturo per dimostrare le mie qualita’. Io ho ancora due anni di contratto, tutti sanno la voglia che ho di dimostrare chi sono anche in Serie A, sono venuto a Verona proprio perche’ mi permetteva di fare un campionato da protagonista e poi e’ difficile trovare un’altra piazza cosi’ bella”.