Diletta Leotta, il VIDEO in barca è sexy: il vento gioca un ‘brutto’ scherzo

Sono giorni di relax per la bella Diletta Leotta, la giornalista sportiva è stata grande protagonista con il campionato di Serie A, grande successo con la novità DAZN. La siciliana è sempre più seguita, in particolar modo i tifosi aspettano dagli spalti con ansia la giornalista, tutte le attenzioni prima della partita sono rivolta a bordo campo. Tutto confermato per la prossima stagione con il campionato che si preannuncia sempre più scoppiettante ma anche impegnativo. Per questo motivo la bella Diletta si sta rilassando, nelle ultime ore ha pubblicato diverse storie su Instagram, in particolar modo l’ultima ha scatenato la reazione del web. La Leotta si trova in barca, il vento gioca un brutto scherzo alla giornalista… In basso il video sexy.