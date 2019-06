Disavventura Sepe, ladri entrano in casa. La moglie: “Possiate marcire in galera e all’inferno!” [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Disavventura per il portiere Luigi Sepe, di proprietà del Napoli ma quest’anno in prestito al Parma. Il calciatore era tornato in città ma dei ladri gli hanno svaligiato l’appartamento. Su Instagram, tutto lo sdegno e la rabbia della moglie, che attraverso alcune storie insulta pesantemente i malviventi postando anche i video ripresi dalle telecamere dell’abitazione.

In una si vedono due ladri con il cappello sulla testa, e la frase della donna è eloquente “sì pure strunz” rivolta ai rapinatori che si sono fatti riprendere. In un’altra storia c’è un video che mostra la casa in disordine dopo l’incursione e la frase “Avete visto mai dei ladri entrare in casa e preparare le tue valige con le tue cose? Profumi, scarpe, borse, vestiti, oro, io sono schifata. Una cosa è certa: molte cose vi sono rimaste in gola perché non avete avuto il tempo e poi perché pensavate di trovare altro. Voi poi, per il resto dovete morire!” In alto, la FOTOGALLERY con le tre storie della moglie di Sepe.