Disordini ultrà Bosnia, arrivano le sanzioni: un arresto, quattro Daspo e quattro denunce

Sono arrivate le sanzioni, da parte della polizia, nei confronti degli ultrà della Bosnia che avevano creato qualche disordine ieri pomeriggio prima della gara di qualificazione all’Allianz Stadium di Torino.

Il bilancio è di un arresto, quattro Daspo e quattro denunce. Uno svizzero di 25 anni e un bosniaco di 28 anni, entrambi tifosi della rappresentativa balcanica, sono stati trovati nei pressi dello stadio in possesso di fumogeni e bengala: al Daspo di tre anni si è aggiunta una denuncia. Una ventiseienne di nazionalità svizzera è stata arrestata per la detenzione di trenta grammi di eroina e due bosniaci sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Altri due divieti di accedere alle manifestazioni sportive erano stati spiccati ieri.