Doping, Nicolò Ragnoli squalificato per 4 anni

Pesante squalifica nei confronti di Nicolò Ragnoli (tesserato Figc), la prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping afferma la responsabilità dello stesso in ordine agli addebiti ascrittogli e gli infligge la squalifica di 4 anni, a decorrere dal 10 giugno 2019 e con scadenza al 9 marzo 2023, inoltre condanna al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00. La Prima Sezione del TNA sanziona Alessandro Cimarosti (tesserato ASI) con la squalifica di 4 anni a decorrere dal 10 giugno 2019 e con scadenza al 9 giugno 2023, in più pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00. Nei confronti di Annalisa Berto (tesserata ASI/CSEN) 5 anni a decorrere dal 10 giugno 2019 e con scadenza al 9 giugno 2024, pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.