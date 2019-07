Dramma nel calcio femminile, calciatrice si tuffa nel lago di Como e non riemerge: è scomparsa [DETTAGLI]

Mondo nel calcio femminile sotto shock. Dopo il grande successo del Mondiale che ha visto l’eliminazione di ieri dell’Italia ai quarti di finale contro l’Olanda, una tragedia sconvolge tutti. E’ scomparsa nelle ultime ore Florijana Ismaili, originaria di Berna e calciatrice della Nazionale svizzera e dello Young Boys, la ragazza si è tuffata nel lago di Como da una barca che era stata presa in noleggio con un’amica ma non è più riemersa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, l’amica ha subito chiamato i soccorsi ma al momento risulta ancora dispersa. Le ricerche iniziate ieri sono ripartite nella mattinata di oggi, “Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio”, ha scritto lo Young Boys.