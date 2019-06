COPPA AMERICA – Dramma nelle ultime ore per la famiglia Ospina. Il portiere del Napoli, David, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale colombiana, impegnata in Coppa America, a causa dell’aggravarsi delle condizioni del padre. L’estremo difensore ha chiesto un permesso al Ct Queiroz per volare a casa e stare accanto al genitore, malato da tempo. Si era addrittura diffusa la notizia della morte del padre di Ospina, Hernan, prontamente smentita dalla sorella del portiere.