Ecuador, l’All Star Game della Serie A nazionale è imperdibile: tra gol olimpici e palleggi “particolari”

Un All Star Game stravagante quello che ogni anno si gioca in Ecuador. Un evento organizzato dalla Federazione in cui i partecipanti si danno battaglia in sfide particolari sul modello del ben più famoso All Star Game della NBA. Si inizierà con la gara tra i migliori giocatori delle squadre delle regioni che si affacciano sul mare contro i migliori giocatori delle squadre delle regioni montuose. Ma questo sarà solo l’inizio. I calciatori della Primera Categoría Serie A ecuadoreña si sfideranno a gol olimpico (direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo), tiro al palo, tiro da metà campo, palleggi con la testa e palleggi con la gomma da masticare. Insomma, un evento singolare con sfide fuori dal comune, ma sicuramente divertentissime agli occhi degli spettatori.