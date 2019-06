L’Équipe stila la classifica dei migliori Under 20 al mondo: tre italiani nella top 10 [DETTAGLI]

L’Équipe, quotidiano francese, ha stilato la classifica dei migliori Under 20 al mondo. In testa il fenomeno dell’Ajax Matthijs de Ligt, corteggiato da tutti i top club europei. Segue Jadon Sancho, attaccante esterno del Borussia Dortmund; sul podio anche Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen. Nei primi 10 posti troviamo tre azzurri: Gianluigi Donnarumma, in quinta posizione, Niccolò Zaniolo sesto precede Moise Kean. Nei primi 50 calciatori troviamo altri rappresentanti della nostra Serie A: Justin Kluivert, al 17° posto, Junior Traorè al 33°, infine, Sandro Tonali al 36° posto.