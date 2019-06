Euro 2020, è febbre biglietti: 4,5 milioni di richieste

E’ stata aperta la vendita dei biglietti per Uefa Euro 2020, dopo la prima settimana di vendite, sono arrivate richieste per oltre 4,5 milioni di tagliandi da 190 diversi Paesi. Nel dettaglio otto città ospitanti capitali e 11 sedi con stadi con una capienza superiore ai 50.000 posti, previsto il numero record di 3 milioni di biglietti. La migliore possibilità per i tifosi è richiedere i biglietti su euro2020.com/tickets fino alla scadenza del 12 luglio. I tifosi possono vedere quali categorie di biglietti, per partita, hanno una forte richiesta, se il numero di domande supera i biglietti disponibili, i biglietti saranno assegnati in ordine casuale. La partita che ha maggiori richieste di biglietti è la finale che si giocherà allo Stadio di Wembley a Londra il 12 luglio 2020, previste tre categorie di prezzo e le città ospitanti sono state suddivise in due diverse fasce di prezzo. La Fascia A comprende Amsterdam, Bilbao, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo, mentre la Fascia B comprende Baku, Bucarest e Budapest. I prezzi partono dai 30 euro a tagliando per le partite nelle città di Fascia B ai 50 euro a biglietto per le gare nelle città di Fascia A.