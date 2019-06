Euro 2020 – L’Ucraina travolge la Serbia, Zinchenko esulta così: bacio in diretta alla giornalista [VIDEO]

E’ andata in scena ieri Ucraina-Serbia, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Vittoria per 5-0 della squadra di Shevchenko ed esultanza particolare per Zinchenko. Il calciatore del Manchester City si è presentato ai microfoni di una tv locale per le consuete interviste di rito. Ma, all’improvviso, dopo aver ascoltato in silenzio la domanda della giornalista, l’ha baciata in diretta tv e se n’è andato. Gesto che ha scatenato le reazioni del web, specie in chi ci ha visto un atteggiamento inopportuno. Sembra, però, che i due si conoscano abbastanza bene fuori dal campo. In basso il VIDEO di Sport 1.