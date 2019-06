Europa League 2019-2020, cosa cambia con l’esclusione del Milan: le fasce e le tre italiane

E’ arrivata l’ufficialità di una decisione che era nell’aria. Il Milan è escluso dall’Europa League. Cambia molto per Roma e Torino. I giallorossi prenderanno il posto dei rossoneri, entrando direttamente alla fase a gironi. I granata inizieranno prima la loro preparazione per essere pronti il 26 luglio, quando entreranno al secondo turno preliminare. Parteciperà alla prossima Europa League anche la Lazio, in quanto vincitrice della Coppa Italia. Anche i biancocelesti entreranno direttamente ai gironi. La Roma sarà sicuramente testa di serie, la Lazio ha buone chance di esserlo, il Torino dovrà superare il secondo turno preliminare e il playoff. In basso tutte le squadre qualificate alla prossima Europa League.

FASE A GIRONI DI EUROPA LEAGUE

Getafe, Siviglia

Arsenal, Manchester United

Roma, Lazio

Moenchengladbach, Wolfsburg

Rennes, Saint Etienne

CSKA Mosca

Sporting CP

Oleksandriya

KV Mechelen

Besiktas

Lugano

Wolfsberger

TERZO TURNO ELIMINATORIO (chi vince affronterà nei playoff gli eliminati dai turni preliminari di Champions)

Spartak Mosca

Braga

Standard Liegi

Trabzonspor

Austria Vienna

Thun

Sparta Praga

Feyenoord

AEK Atene

Rijeka

Midtjylland

Bnei Yehuda

SECONDO TURNO ELIMINATORIO

Espanyol

Wolverhampton

Torino

Eintracht

Strasburgo

Arsenal Tula

Vitoria Guimaraes

Anversa

Yeni Matalyaspor

Lucerna

Jablonec

AZ Alkmaar

Atromitos

Aris Salonicco

Osijek

Esbjerg

AEL Limassol

Viitorul Constanta

Lechia Gdansk

Qabala

Lokomotiv Plovdiv

Partizan