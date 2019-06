Si è appena concluso il sorteggio per i primi tre turni preliminari di Europa League. Interessata la Roma che ha scoperto la possibile avversaria. Sarà una tra gli ungheresi del Debreceni e gli albanesi del Kukesi a sfidare i giallorossi. Andata il 25 luglio, ritorno il 1° agosto, con i giallorossi che disputeranno il primo round in casa. La doppia sfida tra gli ungheresi del Debrecen e il Kukesi, formazione dell’Albania, è in programma l’11 e il 18 luglio. Nei primi turni preliminari entrano in gioco anche Espanyol, Wolverhampton e Partizan. Questi gli altri accoppiamenti.

SECONDO TURNO

Gruppo 1

SP Tre Penne (SMR)/FC Santa Coloma (AND) v Sūduva (LTU)/Crvena zvezda (SRB)

BATE Borisov (BLR)/Piast Gliwice (POL) v Dundalk (IRL)/Riga FC (LVA)

Partizani (ALB)/Qarabağ (AZE) v Sheriff Tiraspol (MDA)/Saburtalo (GEO)

Gruppo 2

Ararat Armenia(ARM)/AIK (SWE) v Feronikeli (KOS)/Lincoln Red Imps (GIB)

Valur Reykjavík (ISL)/Maribor (SVN) v Ferencváros (HUN)/Ludogorets (BUL)

Slovan Bratislava (SVK)/Sutjeska (MNE) v The New Saints (WAL)/Vincitori round preliminare

Gruppo 3

Perdente del primo turno preliminare v Astana (KAZ)/CFR Cluj (ROU)

HJK Helsinki (FIN)/HB Tórshavn (FRO) v Linfield (NIR)/Rosenborg (NOR)

Nõmme Kalju (EST)/Shkëndija (MKD) v F91 Dudelange (LUX)/Valletta (MLT)

SECONDO TURNO PERCORSO CAMPIONI

IFK Norrköping (SWE)/Saint Patrick’s (IRL) v Dinamo Minsk (BLR)/Liepāja (LVA)

Barry Town United (WAL)/Cliftonville (NIR)/Haugesund (NOR) v Sturm Graz (AUT)

Lechia Gdańsk (POL) v Inter Turku (FIN)/Brøndby (DEN)

Domžale (SVN)/Balzan (MLT) v Malmö (SWE)/Ballymena United (NIR)/NSÍ Runavík (FRO)

CSKA-Sofia (BUL)/OFK Titograd (MNE) v Osijek (CRO)

Laçi (ALB)/Hapoel Beer-Sheva (ISR) v Široki Brijeg (BIH)/Kairat Almaty (KAZ)

AEK Larnaca (CYP)/Petrocub-Hincesti (MDA) v Levski Sofia (BUL)/MFK Ružomberok (SVK)

Zeta (MNE)/Fehérvár (HUN) v Breidablik (ISL)/Vaduz (LIE)

Molde (NOR)/KR Reykjavík (ISL) v Čukarički (SRB)/Banants (ARM)

Roma (ITA) v Debrecen (HUN)/Kukësi (ALB)

Arsenal Tula (RUS) v Neftçi (AZE)/Speranta Nisporeni (MDA)

UE Sant Julià (AND)/Europa (GIB)/Legia Warszawa (POL) v Vitebsk (BLR)/KuPS Kuopio (FIN)

Gabala (AZE) v Dinamo Tbilisi (GEO)/SP La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)

Aberdeen (SCO)/RoPS Rovaniemi (FIN) v Fola Esch (LUX)/Chikhura Sachkhere (GEO)

Luzern (SUI) v Riteriai (LTU)/KÍ Klaksvík (FRO)/SP Tre Fiori (SMR)

Espanyol (ESP) v Stjarnan (ISL)/Levadia Tallinn (EST)

Utrecht (NED) v Akademija Pandev (MKD)/HŠK Zrinjski (BIH)

Malatyaspor (TUR) v Olimpija Ljubljana (SVN)/Rīgas FS (LVA)

Royal Antwerp (BEL) v Viitorul (ROU)

Prishtina (KOS)/St Joseph’s (GIB)/Rangers (SCO) v Cork City (IRL)/Progrès Niederkorn (LUX)/Cardiff Met (WAL)

Cracovia Krakòw (POL)/Dunajská Streda (SVK) v Atromitos (GRE)

Pyunik (ARM)/Shkupi (MKD) v FK Jablonec (CZE)

Radnicki Niš (SRB)/Flora Tallinn (EST) v Eintracht Frankfurt (GER)

Buducnost Podgorića (MNE)/Narva Trans (EST) v Zorya Luhansk (UKR)

Ventspils (LVA)/Teuta (ALB) v Gzira United (MLT)/Hajduk Split (CRO)

Strasbourg (FRA) v Maccabi Haifa (ISR)/NS Mura (SVN)

Wolverhampton (ENG) v Crusaders (NIR)/B36 Tórshavn (FRO)

Mladá Boleslav (CZE) v Ordabasy Shymkent (KAZ)/Torpedo Kutaisi (GEO)

Aris Thessaloniki (GRE) v AEL Limassol (CYP)

Brann (NOR)/Shamrock Rovers (IRL) v Kauno Žalgiris (LTU)/Apollon Limassol (CYP)

Jeunesse Esch (LUX)/Tobol Kostanay (KAZ) v Vitória SC (POR)

AZ Alkmaar (NED) v Häcken (SWE)

Budapest Honvèd (HUN)/Žalgiris Vilnius (LTU) v Sabail (AZE)/Universitatea Craiova (ROU)

Alashkert (ARM)/Makedonija Skopje (MKD) v FCSB (ROU)/Milsami Orhei (MDA)

Shakhtyor Soligorsk (BLR)/Hibernians (MLT) v Esbjerg (DEN)

Lokomotiv Plovdiv (BUL) v Radnik Bijeljina (BIH)/Spartak Trnava (SVK)

Connah’s Quay (WAL)/Kilmarnock (SCO) v Partizan (SRB)