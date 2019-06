Europei Under 21, l’Austria batte a sorpresa la Serbia

EUROPEI UNDER 21 – Si è da poco conclusa Serbia-Austria, partita valida per il gruppo B degli Europei Under 21. Vittoria a sorpresa degli austriaci per 2-0. Prime fase di gioco molto combattute e con poche occasioni. La prima grande chance arriva al 29′ con Schlager che, tutto solo davanti a Radunovic, spara addosso al portiere di proprietà dell’Atalanta. Al 37′ una buona fase dell’Austria viene premiata dal gol del vantaggio: Horvath colpisce il palo, ma sulla respinta Wolf insacca. Inizialmente il VAR annulla, ma la posizione dell’esterno austriaco è nettamente regolare e l’arbitro corregge la decisione. Al 50′ arriva l’unico spunto nella partita di Jovic, che di testa colpisce la traversa. Poi, inizia un monologo dell’Austria e la Serbia resta in dieci per l’espulsione di Jovanovic (intervento del VAR). I serbi restano in partita grazie al loro portiere fino al 78′ quando Horvath chiude la gara con il gol del 2-0. Prestazione deludente per Jovic e compagni, ottima impressione destata dall’Austria.