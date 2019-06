Europei Under 21, Francia-Croazia 1-0: Dembélé inguaia l’Italia [FOTO]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

EUROPEI UNDER 21 – La Francia concede il bis. Dopo i 3 punti in rimonta contro l’Inghilterra, les Blues vincono contro la Croazia 1-0; decide un gol di Dembélé in avvio di partita. La Francia parte meglio e al minuto 8 passa: cross di Reine-Adelaide e Moussa Dembélé incorna perfettamente facendo 1-0. L’attaccante di proprietà del Lione si riscatta così dopo l’errore dal dischetto all’esordio contro l’Inghilterra. La Francia insiste e Posavec deve impegnarsi per sventare il tiro dalla distanza di Ntcham. Al 33′ la Croazia va vicinissima al pareggio con il sinistro incrociato di Jakolis, che fa la barba al palo. In avvio di ripresa, Posavec rischia tantissimo rinviando addosso a Dembélè ma, per fortuna della Croazia, la palla termina a lato. Al 64′ i croati protestano per un tocco di mano di Konaté in area di rigore ma né l’arbitro né il VAR hanno nulla da segnalare. All’84’ Dembélé tenta il bis dopo una bella giocata a liberarsi della marcatura ma Posavec è attento e respinge. All’88’ ancora Dembélé protagonista: stavolta il bomber francese sbaglia un facile colpo di testa, spedendo a lato e graziando la Croazia. Gli scaccati non riescono a reagire e perdono la seconda partita dell’Europeo, salutando la rassegna.

Brutta notizia anche per l’Italia in chiave migliore seconda. Infatti Francia e Romania si trovano a 6 punti e con un pareggio nello scontro diretto dell’ultima giornata andrebbero entrambe in semifinale. L’unica speranza per gli azzurrini è quella di vincere e che la Spagna batta la Polonia con uno scarto massimo di due gol.