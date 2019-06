Europei Under 21, la Germania parte bene: tris alla Danimarca per i campioni in carica [FOTO]

1 /26 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Europei Under 21 – Esordio al torneo in scena in Italia per i campioni in carica della Germania. Tutto facile per i tedeschi, che hanno rifilato un tris senza attenuanti ai pari età della Danimarca affiancando l’Austria a 3 punti nel girone.

E’ show per Richter, che con una rete per tempo manda avanti i suoi e raddoppia. All’ora di gioco, la partita è già chiusa. Ci pensa infatti Waldschmidt, poco dopo il 60′, a mettere fine alla contesa. Il gol degli ospiti arriva in ritardo e serve solo per i tabellini: al 73′, su calcio di rigore, accorcia le distanze Skov. In alto la FOTOGALLERY del match.