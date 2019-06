1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

EUROPEI UNDER 21 – Si è da poco conclusa Inghilterra-Francia, partita valida per il gruppo C degli Europei Under 21. Clamorosa rimonta nel finale per i Blues che vincono 1-2 e vanno in testa al girone insieme alla Romania.

Parte meglio l’Inghilterra che controlla bene la palla contro una timida Francia in avvio. Al 14′ gli inglesi colpiscono il palo con un cross di Sessegnon deviato sul legno dalla difesa Blues. Tre minuti dopo è Solanke a sfiorare il gol con una spaccata su cross di Gray. Alla prima sortita offensiva, i transalpini trovano il tocco di mano di Clarke-Salter e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto va Moussa Dembélé, ma l’attaccante del Lione si fa intercettare il rigore da Henderson. Al 35′ è di nuovo protagonista l’ottimo portiere inglese, ancora una volta su Dembélé che si fa ipnotizzare da pochi passi. Sul finire del primo tempo botta e risposta Gray e Ikoné ma le reciproche conclusioni sono alte sulla trasversale.

Al 55′, Foden, centrocampista del Manchester City e una delle stelle più attese, decide di mettere in mostra tutto il suo talento saltando quattro avversari e piazzando la palla all’angolino. Al 60′ l’Inghilterra trova il raddoppio con Sessegnon ma la squadra arbitrale annulla per fuorigioco. Al 62′ arriva il secondo penalty a favore dei francesi con annessa espulsione di Choudhury dopo il controlla al VAR: dal dischetto va stavolta Aouar che, però, colpisce il palo. Al 71′ e all’81’ Henderson salva su Ikoné. All’89esimo la sfida tra l’attaccante francese e il portiere inglese si rinnova ma stavolta il sinistro di Ikoné è in porta per l’1-1. Al 95′, dagli sviluppi di calcio d’angolo, la Francia la vince con Wan-Bissaka che devia un tiro di Mateta e regala i 3 punti ai francesi, che raggiungono la Romania in testa al girone C. In alto la FOTOGALLERY del match.