Europei Under 21, Italia favorita per Sisal Matchpoint: le quote per la vittoria finale

Dopo la bella vittoria con la Spagna, salgono le quotazioni dell’Italia agli Europei Under 21. Gli Azzurrini affrontano ora la Polonia – a sorpresa vincente con il Belgio – e potrebbero già fare uno scatto decisivo verso le semifinali. L’Italia vista con la Spagna non lascia dubbi ai bookmaker di Sisal Matchpoint che offrono il bis azzurro a 1.40, per il successo polacco si sale a 8.00 mentre il pareggio si gioca a 4.65.

Plebiscito tra gli scommettitori, il 99% ha puntato sulla vittoria dei ragazzi di Di Biagio.

Contro le Furie Rosse si è visto un Chiesa in formato Nazionale maggiore: il talento viola,

dopo la doppietta messa a segno nella gara d’esordio, ha il posto da titolare assicurato e

un’altra sua rete è proposta a 2.50. Accanto a lui, è in corsa per partire dal primo minuto

Cutrone che, dopo l’ottimo impatto con la Spagna, potrebbe prendere il posto di Kean. La

rete del milanista è a 2.50, mentre per una doppietta si arriva a 10.00. Battere la Spagna vuol dire candidarsi a grande favorita per la vittoria finale e così è sul tabellone di Sisal Matchpoint dove il trionfo azzurro è proposto come il più probabile, a 3.75, davanti alla Francia, Inghilterra e Germania, tutte a 5.00. L’Italia è la favorita anche degli scommettitori, l’81% ha infatti puntato sugli Azzurrini campioni d’Europa.