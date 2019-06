Europei Under 21, Italia sempre più nei guai: altro rischio biscotto contro gli azzurri

Gli Europei Under 21 sono arrivati nella fase decisiva in vista delle semifinali, si complica sempre di più la corsa per l’Italia dopo la sconfitta contro la Polonia ed il successo di poco fa della Romania contro l’Inghilterra. Il destino non dipende più dagli azzurri, in particolar modo decisiva anche la sfida tra Polonia e Spagna e non solo. Il successo della Romania rischia di condannare l’Italia, in caso di successo della Francia contro la Croazia (al 40′ il risultato è di 1-0), la Francia e la Romania giocherebbero lunedì per il primo posto partendo entrambe da sei punti e con un pareggio conquisterebbero la qualificazione. L’Italia rischia un nuovo clamoroso biscotto.