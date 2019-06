Europei Under 21, Italia-Polonia: William Hill crede negli azzurrini

Tornano in campo gli azzurrini di coach Di Biagio dopo la goleada con cui hanno travolto la Spagna. Mercoledì sera la nazionale italiana è pronta a incontrare l’altra formazione vincente del gruppo A, la Polonia, che durante lo scorso match ha battuto il Belgio per 3-2. Le quote di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, per questo incontro sono tutte a favore dell’Italia, che parte con un incoraggiante 1.35 assegnato alla sua vittoria. Se si dovesse verificare un nuovo successo azzurro allo stadio Dall’Ara di Bologna, la semifinale potrebbe diventare certa già dopo questa tornata di sfide. La nazionale polacca si presenterà in campo con la stessa formazione che ha sconfitto i belgi: mister Michniewiczm proporrà un solo cambio in difesa, dove Robert Gumny sostituirà il compagno Karol Fila. La vittoria della squadra biancorossa sembra comunque improbabile e spicca sulla lavagna del bookmaker a 8.00; il pareggio, invece, è un’opzione che vale 4.50. Contro i polacchi Di Biagio confermerà dieci degli undici ragazzi che hanno brillantemente trionfato sulla Spagna, inserendo Orsolini al posto del baby fenomeno giallorosso Zaniolo, infortunato alla testa a metà match contro gli iberici. Occhi puntati anche su Federico Chiesa che, dopo la doppietta realizzata ai danni della Spagna, potrebbe avere in serbo altre prodezze: un suo goal nei 90 minuti è proposto a 2.60.

Sempre nel gruppo A, domani pomeriggio allo stadio Mapei di Reggio Emilia sarà il turno di Spagna-Belgio. Entrambe ferme a zero punti in classifica, le due formazioni devono assolutamente vincere se vogliono sperare ancora nel primo posto nel girone o almeno nella possibilità di essere ripescate per le semifinali. Il team spagnolo si ricalibrerà dopo la sonora sconfitta incassata e partirà con due nuovi mediani. Il Belgio, invece, nonostante il ko, ha condotto una buona partita e schiererà la medesima formazione che ha sfidato la Polonia. Le quote di William Hill parlano chiaro e dichiarano favoriti gli spagnoli (1.55), mentre l’undici belga potrebbe avere maggiori difficoltà nel condurre e vincere la partita, visto il moltiplicatore alto a 5.25. Anche la X moltiplica abbondantemente la posta (4.00).

Le quote in dettaglio*:

Mercoledì 19 giugno

1.55 Spagna, 4.00 pareggio, 5.25 Belgio

1.35 Italia, 4.50 pareggio, 8.00 Polonia