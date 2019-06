Europei Under 21 – Italia, la prima è andata: Austria e Danimarca fuori

La prima sera è andata liscia. Ancora accesa la fiammella della speranza per l’Italia a conclusione della terza ed ultima giornata del girone B degli Europei Under 21. Gli azzurri spettatori interessati di Austria-Germania e Danimarca-Serbia. Nel caso in cui danesi o austriaci avessero vinto con tre gol di scarto avrebbero eliminato Mandragora e compagni (stessa differenza reti ma maggior numero di gol segnati). Ci va vicina la Danimarca, che vince però soltanto 2-0, l’altra gara termina invece in parità (1-1).

Bruun Larsen al 20′ e Rasmussen mezz’ora dopo i marcatori per la Danimarca, Danso su rigore risponde invece a Waldschmidt nella sfida tra Germania e Austria. Passano i tedeschi come primi, Danimarca seconda, ma è fuori. L’Italia adesso deve sperare che Francia e Romania non pareggino o che la Francia non vinca con tre reti di scarto.