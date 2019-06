Europei Under 21, l’Italia fa paura: scende la quota della vittoria finale

Esordio con il botto per l’Italia agli Europei Under 21 con la squadra di Di Biagio che ha superato in rimonta la Spagna e prendendosi la rivincita della semifinale persa proprio due anni fa contro le ‘Furie rosse’. Dopo l’ultimo successo gli azzurrini hanno conquistato di diritto il ruolo di favoriti per il successo finale, sul tabellone Snai la quota come riferisce Agipronews, è scesa da 5,5 a 3,75. L’Italia si è messa dunque alle spalle le favorite della vigilia che però devono scendere ancora in campo, Inghilterra e Francia sono date rispettivamente a 5 e 6, a 6 anche la Germania. Ribaltate anche le quote sulla vincente del girone, gli azzurrini sono passati a 2,6 a 1,4, la Spagna invece è balzata da 2,1 a 5.