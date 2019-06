Europei Under 21, l’Italia si qualifica alle semifinali se…

Italia Under 21 sconfitta dalla Polonia ieri sera. Ora, il discorso qualificazione si complica. Brutto stop per i ragazzi di Di Biagio che ora dipendono dagli altri e non hanno più in mano il proprio destino. Polonia che guida il girone con 6 punti, Italia e Spagna appaiate a quota 3 e Belgio, già eliminato, fermo a 0. Alle semifinali si qualificano le prime di ogni girone più la migliore seconda. Ultima giornata in programma sabato 22 giugno alle 21: Italia-Belgio e Spagna-Polonia. Ecco tutte le combinazioni che porterebbero gli azzurrini in semifinale.

ITALIA IN SEMIFINALE SE…

VINCE E LA SPAGNA BATTE LA POLONIA CON UNO O AL MASSIMO DUE GOL DI SCARTO.

VINCE E LA POLONIA BATTE LA SPAGNA O LE FURIE ROSSE VINCONO CON ALMENO TRE GOL DI SCARTO (POSSIBILITA’ DI ESSERE RIPESCATA COME MIGLIORE SECONDA).

VINCE CON TANTI GOL DI SCARTO E LA POLONIA PERDE.

Da non escludere inoltre un arrivo di tre squadre a pari punti (6). Scenario possibile con le vittorie di Italia e Spagna. In questo caso si andrebbero a contare, in ordine, gli scontri diretti e la differenza reti oltre al maggior numero di gol segnati negli scontri diretti. Quel che è certo al momento è che la qualificazione non dipende più solo da noi.