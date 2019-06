Europei Under 21 – Italia-Spagna 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Chiesa straripante, bene Cutrone [FOTO]

1 /34 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è appena conclusa Italia-Spagna, partita valida per gli Europei Under 21. Vittoria in rimonta per gli azzurrini di Di Biagio che ribaltano l’iniziale vantaggio spagnolo di Ceballos con la doppietta di Chiesa e un rigore di Lorenzo Pellegrini. Le pagelle stilate da CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY del match.

ITALIA-SPAGNA 3-1, LE PAGELLE DI CALCIOWEB

Italia (4-3-3):

Meret 6: non può nulla sul gol, per il resto si disimpegna bene.

Calabresi 6: sembra in difficoltà all’inizio, si riprende bene e cresce nella ripresa.

Mancini 6.5: concede poco o nulla a Mayoral e a tutta la Spagna, ottimo esordio.

Bonifazi 6.5: sempre attento come il compagno di reparto, sbaglia due palloni nel finale che per fortuna non ci costano nulla (88′ Bastoni sv).

Dimarco 6.5: soffre qualcosa nel primo tempo, difende meglio nella ripresa e salva in due circostanze. Deve migliorare in fase di spinta.

Pellegrini 7: non si vede molto per mezz’ora, ma è fondamentale in fase di non possesso. Poi guadagna il rigore ed è freddissimo a batterlo.

Mandragora 6: buona partita senza eccessi, attento davanti alla difesa, imposta bene quando riceve palla.

Barella 6: sembra un po’ stanco dalle partite con la Nazionale maggiore, migliorerà la sua condizione per le prossime gare.

Zaniolo 5.5: condizionato dalla botta presa alla testa, non è il solito calciatore di qualità che siamo abituati ad ammirare(42′ Orsolini 6.5).

Chiesa 8: sonnecchia per mezz’ora, poi sale in cattedra. Dimostra una condizione straordinaria, è un valore aggiunto e si vede: due gol e tante ottime giocate.

Kean 6: si impegna tanto, corre, fa movimento ma conclude poco (dal 60′ Cutrone 6.5).

Spagna (4-3-3): Simon 5; Aguirregabiria 5, Vallejo 5.5, Meré 5.5, Aaron 5; Zubeldia 5.5 (67′ Fornals 6), Fabian Ruiz 5.5 (46′ Merino 5); Soler 5.5, Ceballos 7, Oyarzabal 5.5 (85′ Mir sv); Mayoral 5.