Europei Under 21, purtroppo è accaduto: c’è il ‘biscotto’, Francia e Romania ‘pareggiano’ e l’Italia è fuori

1 /31 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si temeva potesse accadere, ma la speranza era che si avverasse il contrario. Però non è successo. Francia e Romania non si fanno male, si dividono il punto senza neanche segnare e passano entrambe in semifinale, una come prima ed una come seconda: il ‘biscotto’ è servito, l’Italia è fuori.

Sia chiaro, con ciò gli azzurrini non meritano di essere giustificati. Europeo in Italia, selezione tra le più forti, diversi big, squadra tra le favorite. Ma niente, il fallimento è servito, perché di fallimento si tratta. Non basta la ‘sfortuna’ contro la Polonia, non per una squadra come quella di Di Biagio. Si paga l’imprecisione, la supponenza e atteggiamenti extra campo su cui ancora serve maturare. E’ una chance persa, un peccato, e l’ultimo Europeo Under 21 vinto inizia a diventare una chimera.

Nell’altra sfida, ininfluente, gol e spettacolo tra Croazia ed Inghilterra: finisce 3-3. In alto la FOTOGALLERY delle due partite.