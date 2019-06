Europei Under 21, qualificazione dell’Italia in bilico ma bookies e tifosi ci credono: azzurri ancora favoriti

Per arrivare in semifinale servono due vittorie, quella del Mapei Stadium, sabato alle 21:00 contro il Belgio, e quella della Spagna al Dall’Ara contro la Polonia. Servono anche almeno due gol di scarto tra gli iberici e i polacchi per puntare al primo posto del Gruppo A: un esito che gli analisti di Planetwin365 vedono alla portata dei ragazzi del CT Di Biagio, a quota 2,45 davanti a Spagna 2,55 e Polonia 3,50.

Il Belgio pare non preoccupare nemmeno i tifosi e gli scommettitori che si sono espressi per il 70% a favore del segno 2 (vittoria Italia), risultato a quota 1,36 contro il 7,65 del segno 1. Il segno X, che finora non si è mai verificato in nessuna delle dieci partite giocate, vale invece 4,90.

Passano il turno le prime tre squadre di ogni girone e in caso di parità di punti varrà la differenza reti, un calcolo da non trascurare visto che tra gli scenari possibili c’è anche che Italia, Spagna e Polonia si trovino a 6 punti. Al momento, ad esempio, per Planetwin365 il risultato più probabile di Belgio-Italia è lo 0-2 (8,24) come per Spagna-Polonia, ma a favore dei primi (2-0 a 7,26). Germania (6-1 ieri contro la Serbia) e Francia (questa sera alle 21:00 contro la Croazia) sono tra le favorite al titolo, in lavagna Planetwin365 rispettivamente a 3,50 e 4,00, mentre l’Italia scende al terzo posto a quota 6,00.

Tra le fila azzurre occhi puntati su Federico Chiesa, autore di due delle tre reti segnate finora in questo Europeo. Non solo gli occhi dei tifosi ma anche quelli dei bookmakers, tra cui proprio Planetwin365, che ha deciso di lanciare una quota XXL da 8,00 volte la posta se sarà lui a sbloccare la partita domani sera