Europei Under 21, Romania festa a metà: un tifoso ferisce la fidanzata di Manea [DETTAGLI]

Romania in festa per la storica qualificazione alle semifinali dell’Europeo Under 21. C’è però una nota dolente: la fidanzata di Cristian Manea, terzino destro, è stata aggredita e ferita sulle tribune del Dino Manuzzi. Una giovane coppia a caccia di selfie ha finito per calpestare la mano della ragazza. I tifosi violenti, già identificati, sono stati identificati grazie alle videocamere di sorveglianza. La polizia ha disposto inoltre 5 Daspo per altrettanti tifosi, rei di aver acceso dei fumogeni durante la partita vinta contro l’Inghilterra. Brutta disavventura, dunque, per Alina, che ha rimediato anche due punti di sutura al labbro dopo la colluttazione che ne è derivata.

Intanto, il direttore tecnico della Romania, Mihai Stoichita, è pronto al reclamo per evitare che la propria nazionale giochi giovedì 27 alle ore 18, in quanto la temperatura prevista a Bologna a quell’ora è intorno ai 40 gradi.