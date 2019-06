Europeo Under 21, ad Udine il sistema di riconoscimento facciale per gli spettatori

L’Europeo Under 21 è arrivato ormai nelle fase finale e in occasione della finale degli Europei Under 21 di calcio sarà sperimentato alla Dacia Arena un nuovo sistema di riconoscimento facciale in grado di individuare in tempo reale i tifosi a cui è vietato l’accesso agli impianti sportivi. Si tratta di un software “Reco face identification system” che rappresenta un’evoluzione del ‘Sari'” (Sistema automatico di riconoscimento immagini). “Per questo progetto, abbiamo messo a punto la versione Real Time del software– spiega Simone Pratesi, di Reco 3.26 – che consente di analizzare in tempo reale i volti dei soggetti ripresi dalle telecamere di sicurezza gia’ presenti, confrontandoli con una watching list di riferimento. L’algoritmo che sta alla base del software consente di rilevare l’immagine del volto della persona, estrapolarne le caratteristiche biometriche e confrontarle in tempo reale con un database di riferimento al fine di individuare preventivamente la presenza di persone a cui non e’ consentito l’accesso alla struttura”.